ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة قيادة عامة اليوم الثلاثاء عن تحرك 3 كتائب عسكرية تابعة له بإتجاه الجنوب الليبي بعد صدور أمر من قيادة الجيش .

آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي صالح القطعاني أصدر أوامره بحسب المركز الاعلامي للواء 73 لوحداته بالتوجه للجنوب لتعزيز قوة الوحدات العسكرية المكلفه بقتال الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية وتأمين كامل تراب الجنوب الليبي.

يشار إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع إستعداد وحدت الجيش للسيطرة على بلدة مرزق التي يتحصن فيها عدد من المسلحين التشاديين وبعض مقاتلي سرايا الدفاع عن بنغاز ومسلحي المطلوب محلياً ودولياً إبراهيم جضران.