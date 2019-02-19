ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ناقش عدة ملفات خلال لقائه بعدد من المسؤولين في بنغازي.

المريمي أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن غسان سلامة التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وبعض المسؤولين في المنطقة الشرقية حيث ناقش إجراءات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وتحضيرات المؤتمر الوطني الجامع.

ولفت المريمي إلى أن المؤتمر الوطني الجامع من الممكن انعقاده نهاية مارس المقبل خاصة أن التحضيرات لم تنته بشكل كامل ما يحول دون انعقاده خلال فبراير الجاري.

وأوضح أن ما طرح خلال اللقاءات تعلق بالمسارات الثلاثة التي سيتم التوافق عليها خلال المؤتمر الوطني الجامع حيث سيتم التوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين أو إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور.