ليبيا – أعلن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن صرمان القبض على عنصرين من وصلوا إلى المنطقة الغربية عن طريق التهريب إثر مشاركتهما فى القتال بالجنوب .

وقال البحث فى إيجاز صحافي تلقته المرصد عبر مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء بأن القبض تم فى إطار تنفيذه للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية الأمن الوطني بصـرمـان مؤكداً بأنهما ينحذران من قبائل التبو فى النيجر .

وكشف البحث الجنائي بأن عملية القبض تمت بالتعاون مع جهاز الدعم المركزي والكتيبة 54 مشاة بمدينة صرمان فيما بينت الصور إصابة أحدهما بجروح طفيفة فى الكتف ، فى وقت أعلنت فيه النيجر نهاية الأسبوع الماضي تسليم 141 مقاتل تباوي نيجري لأنفسهم .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأضاف المكتب بأن تم التحقيق مع هاذين العنصرين قاد إلى إعترافهم بالقتال جنباً إلى جنب مع فصائل المعارضة التشادية ضد القــوات المسلحة قرب مدينة مرزق جنوب البلاد .

وفى ذات السياق ، أكد البحث الجنائي صرمان بأن هاذين العنصرين كانا متجهين الي مدينة زوارة قبل القبض عليهم وإحالتهم الي جهات الاختصاص ، دون أن يكشف عن الطرف الذي نسق لهما وأوصلهما للمنطقة الغربية .

ويأتي هذا الإعلان من صرمان بعد وقت وجيز من إعلان الكتيبة 53 مشاة – باطن الجبل القبض على أحد عناصر المعارضة التشادية أثناء مروره من منطقة تيجي ( أسفل الجبل الغربي ) الواقعة فى أقصى غرب البلاد .

وأكدت الكتيبة بحسب إيجاز صحافي تلقته المرصد من مكتبها الإعلامي مساء اليوم الثلاثاء ضبط جواز سفر ليبي مزور بحوزة هذا العنصر الذي إعترف بأنه كان في مصراتة ثم نالوت وكان قادما للبقاء في تيجي .

وكشفت الكتيبة 53 التابعة للقيادة العامة بأنه وبعد التحقيقات إعترف هذا التشادي بحصوله على الجواز المزور من منطقة القطرون جنوبي ليبيا فيما كان يحمل جواز تشادي آخر بإسم يوسف محمد طاهر .

وأشارت إلى أنه حصل عليه عن طريق المجموعة التي تمتهن التزوير والتي أكد وجودها قبل ايام الناطق باسم القيادةالعامة عميد أحمد المسماري .

كما أكدت الكتيبة بأن هذا التشادي أقر بحصوله على الجواز مقابل مبلغ 10 آلاف دينار ليبي مؤكدة إستمرارها فى التحقيق حتى التوصل إلى سبب سعيه الحصول على هذا الجواز والغرض منه .

المرصد – متابعات