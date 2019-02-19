 بالصور | وصول وفد إلى سبها يضم عدداً من النواب بينهم رئيس اللجنة التشريعية - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – كشف النائب الصالحين عبدالنبي عن وصوله رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى سبها فى زيارة من أجل دعم ومساندة القوات المسلحة .

وقال عبدالنبي فى تصريح لـ المرصد  : ” توجهنت اليوم إلى الجنوب مع مجموعة من السادة النواب  حيث كان في استقبالنت في مطار تمنهنت اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات الجنوب ” .

كما شارك فى إستقبال النواب كل من اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو واللواء المبروك الغزوي آمر منطقة سبها العسكرية إضافة لعميد بلدية سبها حامد الخيالي  .

وأكد عبدالنبي بأن النواب إطلعوا على آخر تطورات المشهد في الجنوب واعلنوا دعمهم مساندتهم ومؤازرتهم للقوات المسلحة من اجل بسط الأمن واسترجاع هيبة وسيادة الدولة .

وقد ضم الوفد إضافة لعبدالنبي كل كم احمد شيهوب  ، إبراهيم الزغيد  ، جبريل اوحيدة  ، خليفة الدغاري ، سعيد اسباقة ، سلطنة المسماري .

كما ضم كذلك سعد البدري  وسعيد امغيب  وعائشة الطبلقي وعلي السعيدي إضافة للنائب رمضان شمبش وهو رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب .

المرصد – متابعات

 