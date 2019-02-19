ليبيا – أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لرئاسة الأركان العامة والذي يترأسه اللواء ناجي المغربي تسلمه رسمياً مهام تأمين حقل الشرارة وذلك بحضور عدد من مسؤوليه ومن القيادات الإجتماعية فى المنطقة .

وفى بيان مصور تلاه منتسبو الجهاز من داخل الحقل بحضور المغربي وبإسمه وقد تلقت المرصد نسخة عنه ، فقد أكد المنتسبون تسلمهم الحقل من قوات الجيش وإعدادهم خطة أمنية كاملة بعد وقوف رئاسة الجهاز على مشاكلهم ومطالبهم .

وأكد البيان بأن الخطة باتت سارية منذ اليوم الثلاثاء 19 فبراير على أن يتم التنسيق كالمعتاد مع مراقب الحقل مؤكدين حرصهم على تنفيذ تعليمات القائد العام بشأن عدم عرقلة الإنتاج .

وكشف البيان بأن الوحدة التي كُلفت حالياً بتأمين الحقل هي وحدة من وحدات الجهاز التابع لرئاسة الأركان فى بنغازي وليست تلك التابعة لحكومة الوفاق والتي يتحجج رئيس المؤسسة صنع الله بخلافه معها وإغلاق الشرارة لطالما لازالت موجودة .

وعلى إثره طالب البيان المؤسسة الوطنية للنفط ، إنهاء حالة القوة القاهرة ومباشرة تدفق الإنتاج ، مؤكداً حرص القيادة العامة على هذا الأمر كونه يمثل قوت الليبيين .

وختم البيان موجهاً الشكر إلى كل عناصر الجهاز وإلى الفاعليات الإجتماعية الداعمة لهم ، ولعناصر القوات المسلحة الداعمة لهم والتي ساعدتهم وتساعدهم فى تأمين محيط الحقل من الخارج .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز الذي يترأسه المغربي هو ذات المكلف بتأمين المرافق النفطية فى المنطقة الوسطى ( خليج السدرة ) والبريقة وحتى طبرق وتتعامل معه المؤسسة فى طرابلس ما يعني بأنها لم تعد لديها أي حجج لإستمرار وقف الإنتاج .

المرصد -خاص