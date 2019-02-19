ليبيا – إعتبر رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي فى حزب العدالة والبناء ، إن ما يحدث في الجنوب ( عملية الجيش ) ليس الغاية منها استباب الأمن، بل هو محاولة مما وصفها بـ ” قوات الكرامة ” لكسب مواقع جديدة وزيادة الرصيد العسكري للأفراد هناك ملمحاً لضرورة خوض مواجهة عسكرية معها قال بأنها مفروضة فرض .

وفى موقف تصعيدي جديد ومتناقض ، إعترف المشري في لقاء تابعته صحيفة المرصد أمس عبر قناة “ التلفزيون العربي” القطرية العاملة من لندن بوجود قوات أجنبية من المعارضة التشادية والسودانية وجماعات متطرفة تمارس الابتزاز والخطف بالفعل .

لكن المشري عاد وزعم بأن أكثر هذه الجماعات موجودة بالمناطق التي قال بأن” قوات الكرامة ” تدعي السيطرة عليها كما حدث في منطقة الجفرة ومنطقة الهروج ، فى إشارة منه لتنظيم داعش الذي أقدم على خطف مجموعة مواطنين من الفقهاء وغيرها قام الجيش لاحقاً بتحريرهم وفقد عناصر فى سبيل ذلك دون أن يشير لهذا الامر أو أن يشير للبيانات الرسمية الصادرة عن حكومات تشاد والنيجر .

وهذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها المشري عدم وجود جهات معادية هنا او هناك مع طرح نظريات غريبة ، وهو المعروف برفضه لنظرية وجود داعش فى بنغازي عندما كان يعتبرهم من الثوار قبل أن يقر بوجودهم ويلمح بأنهم كانوا مع الجيش وبأن الأخير فتح لهم ممرات آمنة وما إلى ذلك ، كما أنه لا يخفي دعمه لمتطرفي درنة وهو ماأكده رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين بنفسه .

وأضاف المشري قائلاً : ” المشاهد التي رأيناها منذ انطلاق ما يسمى بعملية الكرامة هي مشاهد انتقامية لا تمثل ديننا ولا أعرافنا في شيء، وأن عمليات نبش القبور التي قامت بها قوات الكرامة هي امتداد لجريمة القذافي في مدينة الزاوية مطلع فبراير ، هذه عصابات وليست جيش “.

وأقر المشري فى حديثه بأن قوات الجيش هي التي تصنع الفعل على الأرض دون أي رد من المجلس الرئاسي وذلك بسبب ما أسماها التركيبة المتناقضة للمجلس وصعوبة إتخاذ القرار فيه ، موجهاً إنتقاداً ضمنياً لرئيسه فائز السراج بضعف الشخصية قائلاً : ” شخصية السراج لا تميل إلى التصادم والمواجهة رغم أن هذه الصدامات مفروضة فرض ” وذلك فى تصعيد آخر منه يدل على رغبته فى ضرورة إنخراط الرئاسي فى مواجهة مسلحة مع الجيش .

و إعتبر رئيس مجلس الدولة الذي أعلن إستقالة من الإخوان تحيط بمصداقيتها الشكوك بأن ماوصفها بـ ” قوات حفتر” ليست جيشا له عقيدة كما تقول، بل هي مجموعة تحاول الانتقام، وهذا ما سيزيد من هوة الخلاف الاجتماعي الحاصل الآن في البلاد ، وذلك على حد زعمه.

وبالحديث عن درنة شكك المشري فى صدق ما وصفها بالإتهامات المنسوبة لمجلس شورى الثوار هناك بالتطرف ، وقال بأنهم مهما كانوا تبقى لهم حقوق وكرامة وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات