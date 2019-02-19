ليبيا – أكدت مديرية أمن الزاوية على إنهاء اجراءات العمال التونسيين حيث رافقتهم إلى طرابلس دوريات أمنية من النجدة والسيطرة والفرقة الأولى والفرقة الثالثة ومركز الزاوية الوسط التابعين للمديرية إلى جانب الأمن المركزي بالزاوية ترافقهم.

مديرية أمن الزاوية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنها كانت بانتظار انهاء اجراءات العمال التونسيين من جانب وزارة الداخلية تمهيداً لسفرهم.

وأشارت إلى أن العمال التونسيون وصلوا عقب ذلك إلى مطار معيتيقة الدولي تمهيداً لمغادرتهم إلى تونس بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للأمن المركزي.

يشار إلى أن مديرية أمن الزاوية لم تعلن حتى اليوم عن الجهة المسلحة التي كانت تخطف العمال التونسيين وتطالب بمقايضتهم بشخص مسجون في تونس على خلفية قضية مخدرات.

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