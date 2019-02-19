ليبيا – أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي في بيان لها أمس الاثنين تعرض 4 آبار للسرقة وتخريب محولاتها الكهربائية.

جهاز النهر الصناعي أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن عدد الآبار التي تم تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة بلغ 96 بئر منذ بداية عام 2017.

وأكد الجهاز على خطورة هذه الإعتداءات الإجرامية وتردي الوضع الأمني بمنطقة حقول الآبار الذي كان السبب في توقف أعمال صيانة المضخات الغاطسة بالآبار وإعادة تركيبها.

وأشار إلى أن الإعتداءات على حقول الآبار سبب عجزاً في الإمداد المائي وعدم القدرة على تلبية إحتياجات المدن والمشاريع الزراعية من المياه بالمنطقة الغربية والوسطى بشكل منتظم ومستمر دون إنقطاع مع حلول فصل الصيف القادم.

وناشد كل الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها أمام المواطن والوطن بتوفير الحماية لحقول الآبار للحفاظ على إستمرار ضخ المياه وتجنب كارثة إنقطاع الإمداد المائي.

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