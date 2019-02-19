ليبيا – أكدت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء على أن إرهابيي تنظيم داعش يتمركزون بصورة كبيرة في ليبيا في الآونة الأخيرة وباتوا يعززون من صلاتهم مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال خلال مؤتمر “الشرق الأوسط” بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية “إن في ليبيا بما في ذلك طرابلس يزيد تنظيم داعش من نشاطاته ويستغل انهيار الحكومة وتقسيم البلاد ويقوم بتعزيز العلاقات مع تنظيم القاعدة المتواجد بالقرب من الهلال النفطي وموانئ النفط على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب ومدينة درنة شرقاً”.

وأشار بوغدانوف إلى أن الوضع في المنطقة الجنوبية معقد بسبب اختراق المتطرفين من تشاد للحدود الليبية ، محذراً من أن إرهابيي داعش بدأوا في الوصول إلى أفغانستان في ظروف وصفتها بـ”الغامضة”.

وأوضح نائب رئيس الخارجية الروسي إن هذا الانتقال الغامض لإرهابيي داعش يهدد دول معاهدة الأمن الجماعي.

بوغدانوف أردف قائلاً :”هناك خطر كبير من تدفق الإرهاب في الشرق الأوسط إلى فضاء رابطة الدول المستقلة عبر أراضي أفغانستان حيث تتمكن عناصر داعش في ظل ظروف غامضة الوصول اليها عبر بعض البلدان المجاورة”.