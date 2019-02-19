ليبيا – وقع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر أمس الاثنين مع وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي على محضر إتفاق بين الوزارتين لنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى المجالس البلدية.

المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أوضح أن توقيع الإتفاق تم بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد بصفته رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات للإدارة المحلية.

هذا ويعد المحضر أول اتفاق فعلي لنقل الاختصاصات للمجالس البلدية في ليبيا بعد صدور القرار 59 لعام 2012 بشأن تنظيم الإدارة المحلية وقرار المجلس الرئاسي رقم 35 لعام 2018 بتشكيل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.