ليبيا – أعلنت الكتيبة 53 مشاة – باطن الجبل القبض على أحد عناصر المعارضة التشادية أثناء مروره من منطقة تيجي ( أسفل الجبل الغربي ) الواقعة فى أقصى غرب البلاد .

وأكدت الكتيبة بحسب إيجاز صحافي تلقته المرصد من مكتبها الإعلامي مساء اليوم الثلاثاء ضبط جواز سفر ليبي مزور بحوزة هذا العنصر الذي إعترف بأنه كان في مصراتة ثم نالوت وكان قادما للبقاء في تيجي .

وكشفت الكتيبة 53 التابعة للقيادة العامة بأنه وبعد التحقيقات إعترف هذا التشادي بحصوله على الجواز المزور من منطقة القطرون جنوبي ليبيا فيما كان يحمل جواز تشادي آخر بإسم يوسف محمد طاهر .

وأشارت إلى أنه حصل عليه عن طريق المجموعة التي تمتهن التزوير والتي أكد وجودها قبل ايام الناطق باسم القيادةالعامة عميد أحمد المسماري .

كما أكدت الكتيبة بأن هذا التشادي أقر بحصوله على الجواز مقابل مبلغ 10 آلاف دينار ليبي مؤكدة إستمرارها فى التحقيق حتى التوصل إلى سبب سعيه الحصول على هذا الجواز والغرض منه .

المرصد – متابعات