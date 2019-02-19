ليبيا – أكد عضو حراك غضب فزان أسامة الوافي أمس الاثنين أن ليبيا تدفع ثمن التدخلات الخارجية منذ اندلاع أحداث “ثورة 17 فبراير” ، موضحاً أن البوصلة انحرفت عقب التدخلات الدولية والعربية خاصة من تركيا وقطر.

الوافي وصف في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن التدخلات القطرية والتركية في ليبيا بـ”السلبية “حيث عملت ضد الشعب الليبي ، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمته الدولتان لأحزاب وجهات ومليشيات مسلحة استنزف قدرات الدولة وباتت الأموال تصرف على القتال.

وأوضح عضو حراك غضب فزان أن الشعب الليبي هو المتضرر من أي حروب تمولها الدوحة وأنقرة في البلاد ما أثر بشكل سلبي ، متهما قطر بتحريض من وصفهم بـ”مليشيا القوة الثالثة” على مداهمة قاعدة براك الشاطئ ما أدى لقتل أكثر من 140 جنديا ليبياً.