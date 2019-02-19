ليبيا- خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الإثنين مدراء الإدارات العامة والفروع التابعة للهيئة بضرورة استعمال كافة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الهيئة من إستدعاء وتحقيق بصحيح القانون على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

رئيس الهيئة أشار في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إلى أن ذلك جاء بعد ملاحظة كثرة المناكفات القانونية بشأن خضوع صندوق الإنماء الإقتصادي و الإجتماعي و شركة الإنماء للإستثمارات المالية القابضة و الشركات التابعة لها لرقابة الهيئة من عدمه.

وقال إن هذا الامر و إن استشكل عند البعض إلا أنه أمر محسوم ولا جدال فيه بإعتبار أن الأاموال التي أنشئ بها الصندوق و الشركات التابعة له من أموال الدولة وهي أموال عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة إستناداً على القنون رقم 20 لعام2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.