انجلترا – ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكد في تصريحات سابقة له، رغبة فريقه يوفنتوس في ضم هداف ليفربول، المصري محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، قيل مؤخرا إن رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، يستهدف نهاية ناجحة لمسيرته الكروية، لذا أراد ضم الفرعون صلاح إلى صفوف يوفنتوس.

لكن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيكي، أكد أنه لن يسعى لضم نجم ليفربول إلا خلال الانتقالات في نهاية الموسم.

وذكرت “إكسبريس” أن يوفنتوس على استعداد لتقديم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا كجزء من صفقة انتقال صلاح إلى متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” قد كشفت أن يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية بين باولو ديبالا، ومحمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن نجمه باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية تسعى للتعاقد معه مثل مانشستر سيتي، لزجه بالصفقة التبادلية.

المصدر: وكالات