الولايات المتحدة – توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، استمرار ضعف أداء قطاع العقارات في دبي، خلال 2019، بسبب استمرار فجوة العرض والطلب.

وذكرت الوكالة، في تقرير، “نتوقع بأن لا يكون أداء أسواق العقارات في دبي أفضل حالاً في 2019، مما كان عليه في 2018، بموجب السيناريو الأساسي المستخدم بالوكالة، في تحليل للتصنيفات الائتمانية للكيانات في الإمارة”.

وأضافت “منذ أعلى ارتفاع وصلت إليه أسعار العقارات في 2014، تراجعت أسعار العقارات والإيجارات في دبي بنسب تتراوح بين 25 – 33 بالمئة من حيث القيمة الاسمية”.

وقالت إن هناك المزيد من التراجع في أسعار العقارات، بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10 بالمئة في 2019، على أن تستقر الأسعار إلى حد كبير في 2020، ومن المستبعد أن تشهد تعافيا حقيقيا في 2021.

وسيؤدي ضعف ظروف السوق، إلى استمرار ارتفاع المديونية في القطاع العقاري، “وأدى بالفعل إلى إجراء تعديلات سلبية على التصنيفات الائتمانية خلال الشهور الستة الماضية”، بحسب ستاندرد آند بورز.

ورجحت الوكالة بأن عدد المشاريع الجارية التي سيتم إيقافها أو تأخيرها، سيكون أقل من عدد المشاريع التي توقفت أو تأخرت خلال الانكماش الماضي، “لأن وتيرة الانكماش الحالي تسير بشكل تدريجي بفضل تطبيق المزيد من الإجراءات التنظيمية”.

رويترز