ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، كما جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة الجنوبية.

ووفقاً لإيجاز صادر عن مكتب السراج الإعلامي فقد تناول أيضاً خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، كما جرى تقييم فعالية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ومراحل وآليات استكماله.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين المجلسين للعمل سوياً من أجل اجتياز الأزمة الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

يشار إلى أن المشري كان قد وجه يوم أمس إنتقادات مبطنة للسراج عبر لقاء مع قناة ” العربي ” القطرية قال فيها بأن شخصيته لا تميل للتصادم والمواجهة رغم أن المواجهات فرضت علينا فرض .

المرصد – متابعات