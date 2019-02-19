ليبيا – دعا وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الحميد أمس الإثنين إلى بذل المزيد من الجد والعمل والاجتهاد لإنجاح مسيرة البناء والتحول، مستذكراً الأهداف التي قامت من أجلها ثورة فبراير.

وزير العدل أشار إلى التحديات التي تواجه عمل الوزارة في ظل الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة، مؤكداً على دورهم في أداء واجبهم المنوط بهم وسعيهم لتحقيق المصالحة الوطنية بإقامة دولة القانون والمؤسسات المنشودة.



وجاء ذلك خلال إحتفالية بالذكرى الثامنة لـ “ثورة 17 فبراير” أقامتها وزارة العدل بحضور وكيل شؤون حقوق الإنسان وعضو عن إدارة التفتيش عن الهيئات القضائية ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مصلحة التسجيل العقاري ونائب مدير المعهد العالي للقضاء.

