الصين – فرضت الولايات المتحدة في 20 سبتمبر الماضي عقوباتها على إدارة إعداد القوات والإمداد التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني وقائده، لي شان فو، تعنيفا على شراء بكين “إس-400” الروسية.

وسبب الغضب الأمريكي، كان شراء الصين صواريخ “إس-400” الروسية التي تغلق أجواء أي بلد ينصبها على أرضه، وتمنع طيران وصواريخ أي عدو مفترض من انتهاك حرمة أجوائه.

وأرسلت وكالة RBC الروسية استفسارا إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كانت القيادة الأمريكية على علم بأن “إس-400” قد تعرضت للضرر خلال نقلها بالسفن إلى الصين التي اضطرت لإتلافها، وبالتالي لم يستلم الصينيون عمليا الشحنة التي تسببت بخضوعهم لعقوبات واشنطن.

وزارة الخارجية الأمريكية ردت على خطاب RBC بأنها ليس لديها ما تضيفه في هذا الصدد.

يذكر أن مدير مؤسسة “روس تيخ” الصناعية الروسية سيرغي تشيميزيف، كان قد أعلن مؤخرا أن صفقة توريد “إس-400” للصين لم تنجز بعد، لأن السفينة التي كانت تحمل دفعة من مكونات هذه الصواريخ قد تعرضت لعاصفة بحرية عاتية وهي في طريقها للصين، مما تسببت بضرر الشحنة.

وأضاف أن الجانب الصيني اضطر لإتلاف الشحنة، وأن العمل مستمر لإعادة توريد شحنة أخرى ضمن الصفقة.

وقبل ذلك، هددت واشنطن كل الدول بأن شراء “إس-400” سيعرضها للعقوبات الأمريكية، فيما قائمة الدول الراغبة في اقتناء “إس-400″، و”إس-300” تطول يوما بعد يوم بدءا من الصين مرورا بتركيا ومصر وصولا إلى السعودية وغيرها من الدول الطامحة لتحصين أجوائها.

المصدر: لينتا رو