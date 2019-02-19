ليبيا – أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عودة بعثته إلى العمل من مدينة بنغازي بعد إفتتاحها لمقر دائم لها فى المدينة معرباً عن أمله فى مباشرتها مهامها بأسرع وقت .

وفى تصريح متلفز تابعته المرصد عبر قناة الفضائية الليبية عقب إجتماعه الإثنين بالمشير خليفة حفتر فى الرجمة ، أكد سلامة بأن البعثة وبعد غياب دام أربعة سنوات تعمل وفق برنامج متكامل لكل ليبيا معرباً عن أمله فى أن تستأنف عملها قريباً فى سبها .

وأضاف بأنه والبعثة يعملون مع كل ” الأطراف ” فى ليبيا وبأن بابه مفتوح للجميع مؤكداً بأن الوكالات التابعة للبعثة تعمل فى كل أنحاء البلاد ، آملاً أن تتمكن من زيارة مدينة درنة قريباً .

وحول إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن التي تعرض بسببها لإنتقادات بسبب مواقفه مما كان يجري فى درنة وتجاهله يومها لقضاء الجيش على دفعة من الإرهابيين بالجنوب ومن تأجيل الإنتخابات ، أكد سلامة بأنها فُسرت بشكل مغلوط رغم ماقدمه بعدها من إيضاحات ، مشيراً إلى أنه كان لا يريد الإفصاح عن كل شيء فى ذلك التاريخ وبأن المهتمين بالأمور فهمو .

وأضاف : ” تشرفت بلقاء طويل ومثمر وجيد اليوم مع المشير حفتر وهو ليس اللقاء الأول ونحن على تواصل معتاد ودوري ونتداول فى الشأن العام الليبي وطرق الخروج من الإنسداد السياسي فى البلاد ” .

وفى ختام حديثه أعرب سلامة عن أمله فى أن يكون لهذا اللقاء أثره الإيجابي على الوضع العام ، وقال بأنه كان بوده الإلتقاء بالمجلس البلدي التسييري للمدينة ذلك لأن الوكالات التابعة للبعثة ستستقر فى المدينة وستعمل مع المجلس على تقييم الحاجات الإنمائية والإنسانية بالمدينة بعد أن بات لها مقر دائم .

المرصد – متابعات