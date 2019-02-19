إيران – نائب قائد قوات حرس الثورة الإيرانية حسين سلامي، إن بلاده لديها خططا لإلحاق الهزيمة بالقوى العظمى.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم تأبين ضحايا هجوم مدينة “زاهدان”، التي أقيمت في محافظة سيستان وبلوشستان، الثلاثاء.

وحمّل سلامي كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية المسؤولية عن الهجوم الإرهابي.

وأشار إلى أن قوات بلاده تتصدى للولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الحكومات العربية.

والسبت، اتهم الحرس الثوري كلا من باكستان والسعودية والإمارات، بـ”دعم” الهجوم، الذي وقع قرب مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، المتاخمة للحدود الباكستانية، وأسفر عن مقتل 27 عنصرا وإصابة 13 آخرين، وهو ما نفته إسلام أباد، وعرضت التعاون.