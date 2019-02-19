ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الاثنين مع سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي جريماندي الأوضاع الأمنية في ليبيا خاصة بالمنطقة الجنوبية.

السفير الإيطالي شدد بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق على إستمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق ولدور البعثة الأممية ووحدة ليبيا والعمل على استقرار الأوضاع الأمنية.

ومن جانبه ،أكد كاجمان على دعم المجلس الرئاسي للإنتخابات والإستفتاء على الدستور في أقرب فرصة ممكنة حيث اتفق الطرفان على استمرار التواصل من أجل توثيق التعاون بين البلدين.