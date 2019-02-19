ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة بناء على تكليف أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر بشأن تقييم ومراجعة الخطط التدريبية للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء واعتمادها للعام الحالي أمس الإثنين اجتماعها الأول.

تناول الإجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي وضع الجدول الزمني والآلية اللازمة لتنفيذ المهام المناط بها اللجنة ووضع المعايير المناسبة في اختيار البرامج وكيفية اعتمادها تمهيداً لتنفيذها من خلال المراكز والجهات التدريبية التابعة لوزارة العمل والتأهيل. وحضر الإجتماع كلاً من مدير مكتب التنمية البشرية ورئيس اللجنة ومنسق برامج التخطيط بمركز ضمان الجودة والمعايير المهنية التابع لوزارة العمل ورئيس قسم التدريب والتطوير الوظيفي بوزارة العمل التأهيل بصفتهما أعضاء اللجنة.