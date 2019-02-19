الولايات المتحدة – قررت الشركة المنتجة للعبة FIFA حذف صورة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والدوري الإيطالي، من على غلاف نسخة اللعبة “FIFA 19 “.

ونقلت عدة وسائل إعلامية عن موقع “the gamer” المتخصص في ألعاب الفيديو أن صورة رونالدو تأثرت بمشاكله مع الضرائب الإسبانية، رغم حسم القضية بدفع مبلغ مالي كبير، وتجنبه عقوبة السجن، إضافة لقضية اتهامه باغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.

وأصدرت شركة الألعاب الإلكترونية “إلكترونيك آرتس” الأمريكية، المعروفة بـ”إي آي سبورتس”، لأول مرة، بيانا تبرر فيه سبب حذف وجه النجم البرتغالي من غلاف النسخة الجديدة للعبة الشهيرة، ألا وهو رغبتها في جلب لاعبين جدد لخلق المزيد من الإثارة.

وقال متحدث باسم الشركة: “مع حضور دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 19 هذا العام، لدينا فرصة مواتية لتقديم نماذج ومواهب جديدة من اللاعبين ، تعكس الإثارة الحقيقية لكرة القدم”.

ووضعت الشركة بدلا من وجه نجم يوفنتوس على غلاف لعبتها، الثلاثي البرازيلي نيماردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.

ذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها تغيير غلاف اللعبة في منتصف الموسم، وكانت الشركة قد قررت حذف اسم (الراحل) إيميليانو سالا، بعد رحيله عن فريق نانت، واختياره لاعبا منفردا في النسخة الحالية من اللعبة، تقديرا له ولعائلته.

المصدر: وكالات