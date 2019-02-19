الولايات المتحدة – توفي في الولايات المتحدة أحد أشهر من التقطت لهم صور في التاريخ، وهي صورة قبلة بحار وفتاة بزي ممرضة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بطل الصورة جورج ميندونسا توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 95 عاما في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وفي الصورة الشهيرة، التي التقطها المصور ألفرد أيزنشتيدت في 14 أغسطس عام 1945، قبل جورج ميندونسا، الذي كان يخدم في صفوف القوات البحرية الأمريكية، الفتاة المدعوة غريتا زيمر فريدمان، التي كانت مساعدة طبيب أسنان آنذاك.

وتوفيت غريتا في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 2016 عن عمر ناهز 92 عاما.

وحدث ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه اليابان عن استسلامها، وعمت الفرحة شوارع المدن الأمريكية.

وتحدث ميندونسا، الذي كان في إجازة في ذلك اليوم، أنه قبل فتاة ترتدي زي ممرضة، ولم يكن يعرفها، صدفة في الشارع، لأنها كانت تذكّره بالممرضات اللواتي كن يعالجن البحارة الجرحى.

ونشرت هذه الصورة لأول مرة في مجلة “لايف”، وأصبحت من أشهر الصور في القرن العشرين. وادعى العديد من الأشخاص أنهم الذين يظهرون في هذه الصورة، قبل تحديد هوية صاحبيها.

ويجتمع في تايمز سكوير بنيويورك مئات الأشخاص في 14 أغسطس من كل عام لتكرار هذا المشهد العاطفي الشهير.

المصدر: أسوشيتد برس