لا توجد فحوصات معينة تسمح بتشخيص التعب المزمن، ومع ذلك فإنه لا بد من إجراء كل التحريات المناسبة لنفي وجود أسباب عضوية أو نفسية يمكن أن تقف خلفه.
ومن يدري، فقد يكون التعب المزمن ناجماً عن قلة النوم، أو عن إجهاد عقلي أو جسماني أو عن ضغوط الحياة اليومية، ويكفي في هذه الحال النوم لساعات كافية، وعدم إجهاد العقل والجسد، وتجنب ضغوطات الحياة، وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، فهذه يمكنها أن تساعد في تحسين وضع المصاب بالتعب المزمن.
هناك طرق عديدة تسمح بترويض عوارض التعب المزمن، من بينها العلاجات الطبيعية التي تبين أنها يمكن تعطي ثمارها، خصوصاً بدون آثار جانبية تترتب على استعمالها، كما الحال مع العلاجات الدوائية، ونقترح على هذه الصعيد خمس وصفات طبيعية لمكافحة التعب المزمن مع الأخذ في الاعتبار أن تأثيراتها قد تختلف من شخص إلى آخر.
يحتوي الشوفان على مركبات كربوهيدراتية تمد خلايا الجسم بالطاقة، خصوصاً الخلايا الدماغية والعضلات، ويمكن إضافة ثمار الفاكهة من أجل الحصول على طعم لذيذ.
المكونات
– 2 كوب من الشوفان (210 ملغ).
– كوب واحد من الحليب المجفف (100 غرام).
– 500 مليليتر من الماء.
طريقة التحضير
– ضع رقائق الشوفان في وعاء من الماء الفاتر إلى أن تصبح رخوة، ومن ثم قم بتصفية المزيج.
– ضع المزيج المصفى في خلاط مع بعض الفاكهة، ومن ثم اسكب فوقهما الحليب والماء، وشغل الخلاط لتحصل على مزيج متجانس.
2- شاي الزنجبيل
تملك جذور الزنجبيل خصائص شفائية وعلاجية إلى جانب طعمها اللذيذ ونكهتها العطرية.
المكونات
– ثلاث ملاعق من جذور الزنجبيل (حوالى 45 غراماً).
– 250 مليليترا من الماء.
طريقة التحضير
– افرم الزنجبيل إلى قطع صغيرة.
– ضع الزنجبيل المقطع في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة.
– دع شاي الزنجبيل يبرد ومن ثم اشرب منه.
3- مسحوق الماكا
توجد في الماكا باقة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة، خصوصاً فيتامينات المجموعة ب التي تساعد على شحذ طاقة الجسم، ومن هنا كثرة استعماله كعلاج للإرهاق، وهناك الكثير من الناس الذين يدخلون مسحوق الماكا في تحضير عصائر السموثي للاستمتاع بمزاياه الرائعة التي تنعكس إيجاباً على الصحة.
المكونات
– ست ملاعق من مسحوق الماكا (90 غراماً).
– كوبان من الماء (500 مليليتر).
– كوبان من الفراولة (300 غرام).
– السكر (حسب الرغبة).
طريقة الإعداد
– قطع الفراولة إلى قطع صغيرة.
– ضع الفراولة في الخلاط ثم أضف الماء، وبعدها قم بخلط المزيج جيداً.
– أضف السكر ومسحوق الماكا، ومن ثم شغل الخلاط مرة أخرى لتحصل على مزيج متجانس.
– اسكب المزيج في كأس، واتركه يبرد قبل أن تستعمله.
4- شاي القرفة
تملك القرفة مواد تساعد على تنشيط الجسم وتكافح التعب والخمول، ولهذا فمن المستحسن شرب كوب واحد من شاي القرفة كل يوم.
المكونات
– 80 غراماً من القرفة.
– 250 مليليترا من الماء.
طريقة التحضير
– سخن الماء إلى درجة الغليان.
– أضف القرفة واتركها منقوعة في الماء لعدة دقائق.
– اترك المكون حتى يبرد قبل أن تشرب منه.
5- السبانخ
يتميز بغناه بالعناصر الغذائية، خصوصاً الحديد والبوتاسيوم وفيتامينات ب المركب، التي تجلب الطاقة والنشاط إلى الجسم.
المكونات
– باقة من السبانخ الطازج.
– ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
– كمية من الملح حسب الطلب.
طريقة التحضير
– اغسل السبانخ جيداً.
– ضع السبانخ المغسول في قدر مناسب على النار مع الزيت وقليل من الملح، ويترك السبانخ إلى أن يذبل، ومن ثم يرفع عن النار، ويمكن أن يؤكل السبانخ هكذا بعد إضافة الليمون، أو بعد إضافة الكزبرة والبصل والثوم والرمان.
إن الوصفات المشار إليها مفيدة في مكافحة التعب المزمن، وفي تعزيز صحة الجسم، لأنها تضم مكونات وعناصر مقوية ومنشطة، وعدا هذا، فهي بسيطة، سهلة التحضير، ولا تكلف الكثير.
المصادر:
5 remèdes naturels contre la fatigue chronique