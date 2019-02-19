ويؤدي التعب المزمن إلى المعاناة من حزمة من الأعراض والعلامات، أبرزها الإرهاق العام، والصداع، والنسيان، وضعف الذاكرة، وقلة التركيز، وآلام غير مبررة في المفاصل والعضلات وغيرها.

وعلى الرغم من أن التعب المزمن ليس مرضاً بحد ذاته، إلا أنه قد يكون الشرارة التي تشعل فتيل مطبات صحية محتملة، مثل زيادة الوزن، والسمنة، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والتغيب المتكرر عن العمل، إضافة إلى اضطرابات شتى على صعيد النوم والشخصية العائلية والاجتماعية ونمط الحياة.

لا توجد فحوصات معينة تسمح بتشخيص التعب المزمن، ومع ذلك فإنه لا بد من إجراء كل التحريات المناسبة لنفي وجود أسباب عضوية أو نفسية يمكن أن تقف خلفه.

ومن يدري، فقد يكون التعب المزمن ناجماً عن قلة النوم، أو عن إجهاد عقلي أو جسماني أو عن ضغوط الحياة اليومية، ويكفي في هذه الحال النوم لساعات كافية، وعدم إجهاد العقل والجسد، وتجنب ضغوطات الحياة، وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، فهذه يمكنها أن تساعد في تحسين وضع المصاب بالتعب المزمن.

هناك طرق عديدة تسمح بترويض عوارض التعب المزمن، من بينها العلاجات الطبيعية التي تبين أنها يمكن تعطي ثمارها، خصوصاً بدون آثار جانبية تترتب على استعمالها، كما الحال مع العلاجات الدوائية، ونقترح على هذه الصعيد خمس وصفات طبيعية لمكافحة التعب المزمن مع الأخذ في الاعتبار أن تأثيراتها قد تختلف من شخص إلى آخر.