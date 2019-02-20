إسبانيا – قص فريق إشبيلية الإسباني شريط التأهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه لاتسيو الإيطالي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، في لقاء الإياب.

وافتتح المهاجم الفرنسي وسام بن يدر الهدف الأول للفريق الأندلسي، في الدقيقة 20، من زمن الشوط الأول، وأضاف زميله بابلو سارابيا الهدف الثاني، عند الدقيقة 78، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في إشبيلية.

وكان بن يدر قد أحرز هدف الفوز الوحيد لإشبيلية في مباراة الذهاب، ليقود فريقه إلى دور الـ 16 من مسابقة يوروبا ليغ، ويواصل مشوار البحث عن اللقب السادس في البطولة المفضلة بالنسبة له، والأكثر تتويجا بها.

المصدر: RT