ارتفاع عدد النواب المستقلين من حزب العمال البريطاني إلى 8

ارتفاع عدد النواب المستقلين من حزب العمال البريطاني إلى 8

انجلترا – ارتفع عدد النواب المستقلين من حزب العمال البريطاني المعارض إلى 8، على خلفية ما وصفوه بـ”فشل” قيادة الحزب في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وموقفها من “العداء للسامية”.

وحسب وسائل إعلام محلية، قدمت النائبة “جوان ريان” استقالتها من الحزب، صباح الأربعاء.

وسينخفض بهذه الاستقالة عدد مقاعد حزب العمال المعارض في البرلمان إلى 248 فقط.

والإثنين، قدم 7 أعضاء من حزب العمال استقالاتهم احتجاجا على قيادة جيرمي كوربين للحزب، وخياراته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفضه تبني خيار البقاء أو إجراء استفتاء ثان صراحة، إضافة لارتفاع منسوب “معاداة السامية”، ليكشف هذا الانشقاق عمق الانقسام داخل أكبر حزب معارض في البلاد.

وأعلن النواب المستقيلون أنهم سيواصلون عملهم داخل البرلمان ككتلة مستقلة، ودعوا زملاءهم في حزب المحافظين الحاكم وغيره للانضمام إليهم بعيدا عن أحزاب “تآكلت وفشلت” كما يقولون، والإسهام في تشكيل تيار ثالث.

والنواب المستقيلون هم: تشوكا أومونا، لوسيانا بيرغر، كريس ليزلي، أنجيلا سميث، مايك جابس، غافن شوكر، آن كوفي.

يشار إلى أن النواب المستقيلين يطالبون بتنظيم استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب جيرمي كوربين عن خيبة أمله حيال قرار النواب، حسب “بي بي سي”.

ويُعرف كوربن بدعمه للقضية الفلسطينية، ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بـ”معاداة السامية” من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.

رويترز