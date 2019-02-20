الإمارات أبرمت صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار منذ انطلاق “آيدكس”

الإمارات أبرمت صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار منذ انطلاق “آيدكس”

أبوظبي – أعلنت الإمارات، أنها وقعت صفقات خلال اليوم الرابع من معرض “آيدكس” بقيمة 2.781 مليار درهم، لتصل قيمة الصفقات المبرمة منذ انطلاق المعرض إلى حوالي 19.65 مليار درهم إماراتي.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء المتحدث باسم المعرض المنعقد في أبوظبي العميد ركن محمد خميس الحساني.

وقال الحساني إن العقود المبرمة توزعت على 7 شركات دولية و22 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال أربعة أيام إلى حوالي 19.65 مليار درهم إماراتي (نحو 5.35 مليار دولار).

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات