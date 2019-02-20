ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء مع عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أوضاع بلدية المرج وسير العمل بمشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضاع بلدية المرج من جميع النواحي الخدمية والمعيشية بالإضافة إلى المشاريع المنجزة من قبل الحكومة داخل البلدية والمعوقات التي تواجهها وكيفية حلحلتها.

وتطرق المجتمعون إلى خطط الحكومة في تسيير مهام البلدية للعام الحالي في كافة القطاعات الخدمية وخاصة فيما تواجهه البلدية في مشاكل المياه وغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات.