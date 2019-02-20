القدس – اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء المسجد الأقصى عقب صلاتي المغرب والعشاء، واعتقلت عددا من الفلسطينيين عند باب الرحمة داخل المسجد.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية طردت حراس المسجد الاقصى، ودخلت وحدة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) لأخذ المعتقلين من الشبان المقدسيين.

وذكرت وكالة “معا” أن القوات الإسرائيلية حاصرت المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه، واعتقلت 13 فلسطينيا من ساحات الأقصى، و”اعتدت بالضرب المبرح على الشبان”، حسب شهود العيان.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت مصابا من داخل الأقصى إلى المستشفى.

المصدر: RT، معا