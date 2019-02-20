ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء وفدا من مدينة مرزق يضم رئيس مجلس حكماء التبو حوض مرزق اللهوزة يوسف ووكيل المجلس البلدي بمرزق ناصر سليمان وشه وعضو المجلس علي ورضابو الطاهر.

الوفد أعرب بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن تقديره لما وصفه بـ”الموقف المتزن” لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حيال تطورات الأوضاع في الجنوب،مؤكداً دعمه لما يبذله من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل والحفاظ على السلم الأهلي.

وعرض الوفد مستجدات الوضع الأمني في الجنوب بتمثيله لكل من مرزق ووادي عتبة وتراغن وأم الأرانب والشرقية وتمسه والقطرون امتداداً إلى الحدود الليبية مع كل من دولتي النيجر وتشاد حسب قولهم ، لافتاً إلى أن مكون التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الليبي.

وشدد أعضاء الوفد على حرصهم على السلم الأهلي ووحدة البلاد ، معربين عن رفضهم لتواجد دخلاء عن الوطن من أي بلد كان.

هذا وحضر اللقاء عدد من أعيان مدينة مرزق وهم “إبراهيم ابوبكر موسى، سلطان موسى، والمكلف بملف شؤون الجرحى إسماعيل بازيكة”.