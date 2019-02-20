ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي عن رفضه لتصريحات مبعوث اردوغان إلى ليبيا أمر الله إيشلر التي تمس الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الثلاثاء “من يستطيع أن يعبر عن رضاه عن المؤسسة العسكرية هو الشعب وخاصة أهالي منطقة فزان الذي عانوا بسبب وجود العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية”.

وأكد السعيدي على وجود جيش مهني حرفي يقوم بأداء مهامه في الجنوب من أجل حماية المناطق الحيوية وإنقاذ جميع القرى والأودية في الجنوب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تركيا ترعى الفوضى والإرهاب في ليبيا عبر إرسال الأسلحة والذخائر والمدرعات إلى التشكيلات المسلحة.

يشار إلى أن مبعوث أردوغان الى ليبيا قد أدان في تصريحات لوكالة الاناضول التركية تحركات القوات المسلحة ضد عصابات المعارضة التشادية المسلحة والجماعات الارهابية والعصابات الاجرامية في الجنوب ، معتبراً اياها مخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.