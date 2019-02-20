السيسي: لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء المصري

السيسي: لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء المصري

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله”.

جاء ذلك في تصريح خلال لقائه، الأربعاء، بأعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة (تضم أعضاء هيئات الإدعاء العام بالقارة السمراء)، عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وغداة مناشدات دولية بوقف إعدامهم.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، اليوم، قال السيسي: “لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات”.

وأوضح السيسي أن بلاده تدعم “مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم”.

ونفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو / حزيران 2015، وفق إعلام محلي.

وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء المصري.

ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وتعود أحداث القضية إلى يونيو / حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة “الإخوان” أي علاقة لها بالواقعة.

وكالات