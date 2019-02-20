ليبيا – عقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية والآثار العميد المبروك الزائدي اليوم الأربعاء إجتماع تقابلي مع رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي بحضور عدد من رؤساء الفروع بجهاز الشرطة السياحية ورؤساء مراقبة الآثار بالمناطق.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العراقيل وتقريب وجهات النظر بين الجهاز والمصلحة والتوصل لعدد من التوصيات بإجراءات اجتماعات دورية وشهرية بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رقم3.

واتفق المجتمعون على مراسلة المجلس الرئاسي بدعم جهاز الشرطة السياحية وإنشاء غرفة أمنية للتبليغ عن الحوادث المتعلقة بالآثار.