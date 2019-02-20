ليبيا – تفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل الأمني بمدينتي بنغازي ودرنة وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.

المستشار بوشنفاف بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة نتائج العمل الأمني في مدينة بنغازي وإطلع على سير عمل كافة الأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية.



من جهته أوضح مدير إدارة البحث الجنائي آليات عمل الإدارة في تأمين مدينة درنة بالتعاون مع القوات المسلحة والعمل على تشكيل الطوق الأمني لحماية ظهر الجيش الذي انتهى بتحرير كامل مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية وتفكيك العديد من القضايا التي كانت مسجلة تحت مجهول.



وأثنى وزير الداخلية على عمل كافة الأجهزة والمديريات والإدارات العامة والمكاتب التابعة لوزارة الداخلية في إحلال الأمن بمختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، مؤكداً على أن هذا الأمر بدا جلياً وواضحاً لدى المواطنين في مختلف الأمكنة.

وأصدر المستشار بوشناف تعليماته بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف مكونات الوزارة فيما يتعلق بأعمالها المنوطة بها بما يكفل استتباب أمن الوطن والمواطن وصون كرامته وحماية ظهر القوات المسلحة التي تكافح الإرهاب في مختلف ربوع البلاد.

