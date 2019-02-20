ليبيا – إستنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء التصريحات التي أدلى بها المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلر حول عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعصابات المرتزقة التي تنفذها القوات المسلحة.

المستشار صالح وصف وفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس النواب تصريحات المبعوث التركي بـ”التدخل المرفوض في الشأن الداخلي الليبي واعتداء على سيادة ليبيا” وذلك في تواصل للدور المؤسف الذي تقوم بها تركيا في تقويض إنهاء الأزمة في ليبيا وبسط الأمن بالبلاد ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة عبر مثل هذه التصريحات وتقديمها للدعم المادي واللوجستي لهذه الجماعات المتطرفة.

وأشار رئيس مجلس النواب الى شحنات الأسلحة التي تم ضبطها من السلطات اليونانية والليبية والتي خرجت من دولة تركيا ليقتل بها أبناء الشعب الليبي لدعم هذه الجماعات في تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات وضربها بعرض الحائط بمصلحة الشعبين وكذلك قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

وطالب المستشار صالح دولة تركيا بتغيير موقفها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بدلاً عن دعم الإرهاب والتطرف وتقويض الأمن في ليبيا الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة.

يشار إلى أن مبعوث أردوغان الى ليبيا قد أدان في تصريحات لوكالة الاناضول التركية تحركات القوات المسلحة ضد عصابات المعارضة التشادية المسلحة والجماعات الارهابية والعصابات الاجرامية في الجنوب ، معتبراً اياها مخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.