ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء مع عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي ومدير مديرية أمن درنة العقيد طارق عبد الجواد الأوضاع المعيشية الخدمية والأمنية عقب تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.

المستشار صالح حث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عميد بلدية درنة على العمل على توفير خدمات المواطنين بالمدينة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة.

ودعا المستشار صالح إلى عودة الأجهزة الأمنية وتفعيلها بشكل كامل وتذليل كافة احتياجات الأجهزة الأمنية لأداء دورها المناط بها على أكمل وجه،مثنياً على دور أهالي درنة بكافة تركيباتها الاجتماعية في دعم القوات المسلحة ورجال الأمن إلى ان تحررت المدينة من الجماعات الإرهابية.