ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري إن قوات الجيش تشن ضربات جوية مستمرة على مواقع الإرهابيين في مدينتي مرزق وأم الأرانب بالمنطقة الجنوبية.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن الخطة العسكرية في الجنوب تسير بشكل جيد، قائلا: “العملية تسير على مشارف مرزق وأم الأرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا”.

وأضاف:”لا يزال الوقت مبكراً حتى تنتهي العملية العسكرية في مدن الجنوب وما زلنا سندخل مرزق ثم القطرون ومناطق صحراوية شاسعة”.

وأكد المسماري أن القبائل الليبية ومنها الطوارق تدعم عملية الجيش وأن القوات دخلت حقل الشرارة دون قتال بفضل التعاون مع تلك القبائل ، لافتاً إلى أن منطقة غرب سبها منطقة آمنة.

المتحدث باسم الجيش أشار إلى سيطرة القوات بشكل كامل على جميع المطارات والحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية، مذكراً بإعلان حظر هبوط الطائرات عدا المدنية في تلك المطارات.

وعما يتردد حول دخول الجيش العاصمة طرابلس بعد تحرير المنطقة الجنوبية ، قائلاً :” لم نحسم بعد قرار دخول طرابلس “، مؤكداً وجود تنسيق مع كل دول الجوار الليبي بخصوص عملية الجنوب.

وحول عملية درنة، نوّه المسماري إلى إنتهاء العمليات العسكرية بالكامل في المدينة ، مشيراً إلى أن الجيش يعمل حالياً على استكمال المرحلة الأمنية بالتمشيط والتحري والبحث عن الخلايا الإرهابية النائمة.