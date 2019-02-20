ليبيا – أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة حدوث نقص في إمداد المياه أمس الثلاثاء والانقطاع على بعض المناطق بمدينة طرابلس بمعدل ضخ قل عن 320 ألف متر مكعب.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن النقص الحاصل في إمداد المياه ناتج عن فصل طارئ في التيار الكهربائي عن الحقل الشمالي ما أدى خروج عدد من الآبار عن الخدمة بسبب أعمال السرقة والتخريب التي تعرضت لها آبار الحقل.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائي للحقل وتشغيل الآبار والبدء بزيادة معدلات الضخ التدريجي لتعود المياه لمعدلاتها الطبيعية اليوم الأربعاء.