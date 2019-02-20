ليبيا – قام فريق إنتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أمس الثلاثاء بإنتشال 3 جُثث لمقاتلي الجماعات الارهابية من منطقة المغار.

الهلال الأحمر درنة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية إنتشال الجثث تمت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة ،مشيراً إلى أنه تم تسليم الجثث للجهات المختصة لإستكمال باقي الإجراءات ليجري دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.

يشار الى أن عدد الجثث التى إنتشلها فرع الخلا الاحمر قد تجاوز الـ50 جثة لقتلى الجماعات الارهابية التي كانت تتحصن بمنطقتي المغار والمدينة القديمة ومنهم كانت جثث لأجانب .

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