إسلام آباد – وقعت اليابان والأمم المتحدة اتفاقية لتقديم مساعدات مالية لباكستان، تقدر قيمتها بـ 10.6 مليون دولار، من أجل مكافحة سوء التغذية، وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى مواجهة الكوارث الطبيعية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، بالعاصمة إسلام آباد.

وسيخصص مبلغ 3.5 مليون دولار من المساعدات لمكافحة سوء التغذية لدى 155 ألف أم وطفل، في ولاية “خيبر بختونخوا” شمال غربي باكستان.

فيما ستخصص 3.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تهدف لتحسين مستوى المعيشة في المناطق القبلية، المنتشرة في عموم البلاد.

وترمي هذه المساعدات أيضا إلى خلق فرص عمل، وتوفير الاحتياجات الرئيسية، للمواطنين في منطقتي “كورام”، و”أوراكزاي” (شمال)، حيث يعيش حوالي 21 ألف شخص.

وسيخصص المبلغ الباقي من المساعدات في مشاريع تهم الإنذار المبكر في حالة الكوارث الطبيعية.

وسيتم في إطار المساعدات إنشاء نظام إنذار تسونامي، بالإضافة إلى توفير تعليم جيد إلى النساء والأطفال.

وكالات