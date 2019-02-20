ليبيا – اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس الثلاثاء مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

رئيس الحكومة المغربية رحب وفقاً لداخلية الوفاق بهذه الزيارة التي تأتي ضمن دعم وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدة قضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين من ضمنها مطالب بعض الليبيين المقيمين في المغرب فيما يتعلق بالإقامة والتأشيرات.



وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة المغربية بأن المغرب يمضي قدماً في تحقيق مطالب الليبيين في المغرب وأنه يثمن العلاقة الأخوية والأسرية بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيعطي الفرصة لرجال الأعمال الليبيين من أجل تطوير علاقاتهم الإقتصادية وكذلك على المستوي الثقافي.



أما فيما يتعلق بالتدريب فقد ذكر أنه سيحاول دعم وتطوير برنامج التدريب المهني مع الأشقاء في ليبيا وعلى المستوي السياسي أكد رئيس الحكومة المغربية على دعمه للإستقرار في ليبيا وضد التدخل الخارجي الذي يفرق بين الأشقاء أكثر مما يجمع بينهم.

ومن جانبه شدد وزير الداخلية على أن العلاقات بين المغرب وليبيا هي علاقة بين الأشقاء وشعب واحد، مضيفاً أنهم لاحظوا ذلك في الأزمة الليبية التي تعاونا فيها معاً وبشكل جيد.



وإستطرد باشاغا حديثه قائلاً:”نحن الآن نحاول بناء الدولة من جديد ونحاول إزاحة كل العوائق التي تؤخر عملية البناء في ليبيا وأن الضرر الأكبر هو في التدخل الخارجي في الشأن الليبيين وكذلك نعول على الأصدقاء والأشقاء في مساعدتنا في هذا الشأن”.

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