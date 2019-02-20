ليبيا – بدأت اليوم الثلاثاء بكلية ضباط الشرطة إجراءات استقبال الدفعة (36) من الطلبة حاملي الشهادة الثانوية الذين اجتازوا امتحانات القبول بنجاح.

داخلية الوفاق أشارت إلى أن وصول مجموع الطلبة المقبولين والبالغ عددهم 450 طالباً من مختلف مديريات الأمن بالمناطق الذين سيتلقون خلال العامين القادمين محاضرات في المجالات الأمنية والقانونية المختلفة بالإضافة إلى التدريب العملي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وثمّنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي تبذلها كلية ضباط الشرطة من أجل إنجاح العملية التعليمية والتدريبية للطلبة الملتحقين بالكلية وتشد على أيدي كل العاملين في هذا الصرح من أجل بذل المزيد من الجهد والعطاء.

يشار إلى أن مدة استقبال الطلبة الجدد ستستمر لمدة 5 أيام لإعطاء الفرصة للطلبة الذين يتواجدون في مناطق بعيد لاستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.