وواجهت أوساكا، التي انفصلت عن مدربها ساشا باجين الأسبوع الماضي بعد انتصارها في ملبورن، صعوبات في أشواط إرسالها، ونجحت في 48 بالمئة فقط من نقاط إرسالها الأول، وارتكبت 25 خطأ سهلا لتخسر في حوالي ساعة من اللعب.

وسددت ملادينوفيتش 16 ضربة ناجحة مقابل 19 لأوساكا، لكنها ارتكبت تسعة أخطاء سهلة فقط واستغلت سبع من عشر فرص أتيحت لها لكسر الإرسال في طريقها لأول فوز في تاريخها على لاعبة تحتل صدارة التصنيف العالمي.

وتلتقي اللاعبة الفرنسية، المصنفة 67 عالميا، مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو في دور الستة عشر. وتغلبت سواريز نافارو على الصينية تشانغ شواي في وقت سابق اليوم الثلاثاء.