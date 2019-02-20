موسكو – دعا الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية اليوم، إلى دعم الأسرة. كما حث الحكومة على تقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها.

وقال الرئيس بوتين: “علينا تخفيف العبء الضريبي على العائلات، فكلما زاد عدد الأطفال سنخفض الضرائب”.

كذلك أشار الرئيس الروسي، إلى ضرورة خفض سعر الفائدة على القروض العقارية، للعائلات متعددة الأطفال، لتسهيل عملية شرائها لبيوت السكن.

وقال، إنه يجب وضع نسبة فائدة متدنية، خلال كل فترة سداد القرض العقاري لهذه العائلات.

وأكد بوتين، أن العائلة التي يولد فيها طفل ثالث، وأكثر، ستنال تعويضا قدره 450 ألف روبل (حوالي 7000 دولار)، على أن تحسم من قيمة القرض العقاري.

ومنذ عام 2007، وبهدف دعم الأسرة وزيادة النسل في روسيا، تقدم الدولة ما يسمى بـ “مخصصات الأمومة”، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة يولد (أو يتم تبني) فيها طفل ثان وأكثر. ويبلغ حجم هذا الدعم اليوم، 453 026 روبل.

المصدر: وكالات روسية