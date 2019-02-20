بوتين: حياة المواطنين ستتحسن بشكل فعلي هذا العام مع دعم معاشات التقاعد

بوتين: حياة المواطنين ستتحسن بشكل فعلي هذا العام مع دعم معاشات التقاعد

موسكو – أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن المواطنين الروس يجب أن يشعروا في هذا العام بتحسن حقيقي في مستوى المعيشة، بمحصلة تنفيذ المشاريع الوطنية.

وأعلن الرئيس بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية اليوم، أنه يعتزم تركيز الجهود على مسائل تنمية وتطور روسيا.

وقال: “لا يجوز بتاتا، خفض حدود نقاط الاسترشاد المحددة”. وشدد على أن روسيا، يجب أن تسير فقط إلى الأمام مع زيادة زخم سرعة ذلك.

وقال بوتين، إنه يجب الآن، تغيير الأوضاع في البلاد نحو الأفضل، ويجب على الحكومة أن تقود ذلك.

وأشار إلى ضرورة تخصيص الموارد المالية الهائلة، التي كسبتها البلاد، لتنفيذ المشاريع الوطنية.

وقال بوتين: “يجب علينا أن نشعر في هذا العام، في القريب العاجل، بحدوث تغيير حقيقي في تقييم المواطنين. في بداية العام المقبل، سنستعرض نتائج تنفيذ المشاريع الوطنية”.

وطالب بوتين، بأن يتم فورا رفع معاشات التقاعد والتعويضات المالية السنوية، التي تزيد قيمتها عن الحد الأدنى للمعيشة.

وقال الرئيس، إنه لم تتم زيادة معاشات الكثير من المتقاعدين، لأن دخلهم يزيد قليلا عن الحد الأدنى للمعيشة، وهو ما جعلهم يشعرون بخيبة الأمل، “وكأنهم تعرضوا للخداع”.

وأكد بوتين، على ضرورة إعادة حساب دفعات التقاعد للأشهر الأولى من عام 2019، ودفع الأموال إلى الأشخاص الذين لم يتلقوها.

المصدر: وكالات