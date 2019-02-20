اليابان – تحطمت مقاتلة يابانية من طراز F-2 وسقطت في البحر قبالة ساحل محافظة فوكوكا شمال شرقي جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البر الياباني.

وقالت The Japan News اليوم الاربعاء، إن الطائرة تحطمت على بعد نحو 130 كيلومترا، شمال شرقي قاعدة تسويكي الجوية، حيث كانت تنفذ طلعة تدريبية.

واختفت الطائرة في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم من شاشات الرادار، وعلى الفور بدأت عمليات البحث عنها.

وبعد ساعة تم العثور على طياريها في البحر، وهما على قيد الحياة ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

F-2، مقاتلة يابانية الصنع من تصميم شركتي Mitsubishi Heavy Industries و LockheedMartin، ودخلت الخدمة في الجيش الياباني عام 2000.

وتتمتع هذه الطائرة بمواصفات قريبة جدا من الطائرة الأمريكية “إف-16”.

المصدر: لينتا رو