ليبيا – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ في ليبيا والمفروض منذ عام 2011 بغرض حماية أصول الدولة الليبية من الإختلاس.

ترامب أوضح في خطابه الموجه إلى الكونغرس ونشره البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن قرار تمديد حالة الطوارئ الوطنية والمفروض منذ الـ25 من شهر فبراير لعام 2011 جاء بناءً على تنفيذ القرار التنفيذي رقم “13566”،مؤكداً أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وإعاقة للمصالحة الوطنية الليبية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة فرضت حالة الطوارئ للتعامل مع الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي وحكومته والمقربون منه الذين اتخذوا تدابير صارمة ضد شعب ليبيا بما في ذلك استخدام أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف الوحشي ضد المدنيين العزل.

وأضاف:”كان هناك خطر في أن يتم اختلاس أصول الدولة الليبية من قبل القذافي أو أعضاء حكومته أو أفراد عائلته أو شركائه المقربين إذا لم تكن تلك الأصول محمية ليبيا وزيادة أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء في بلدان أخرى بسبب تدهور أمن ليبيا”.

وأكد الرئيس الأمريكي إنه سيقوم بتمديد العقوبات ضد ليبيا لمدة عام آخر،مشيرا إلى خطر حالة عدم الاستقرار التي تعم البلاد.

وصرح ترامب أمام الكونغرس بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك “الروسية، قائلاً :” إننا نخاطر بمزيد من عدم الاستقرار إذا لم نبقِ على العقوبات ضد ليبيا ولا سيما أولئك الذين يرفضون الحوار ويعوقون عملية انتقال ليبيا إلى الديمقراطية ما زالوا مهتمين باستغلال ثروة الشعب الليبي من أجل النهوض بمصالحهم الشخصية ومواصلة الصراع في البلاد”.