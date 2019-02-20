ليبيا – عقد ديوان المحاسبة أمس الثلاثاء إجتماعه العادي الأول برئاسة عمر عبد ربه صالح رئيس ديوان المحاسبة وبحضور مدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب ومدراء فروع الديوان.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للديوان أسس ومخرجات التقرير السنوي 2018 واستعراض التقارير الدورية للفروع والمكاتب والوحدات والصعوبات التي تواجهها.

وناقش المجتمعون تنفيذ الخطة السنوية لعمل الديوان للعام 2019 بما بكفل تنفيذ العمل الرقابي للديوان.

كما نوّه رئيس الديوان على التنسيق مع لجنة التواصل بديوان المحاسبة طرابلس بغرض توحيد التقرير السنوي للعام 2018 ليضم مناطق الشرق والغرب والجنوب لكي يتم إحالته إلى مجلس النواب.