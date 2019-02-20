إسبانيا – تنطلق في الساعة (20:00) من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس في العاصمة مدريد، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف المدربان عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية اللقاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في العاصمة مدريد.

وسيبدأ المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، مواجهة السيدة العجوز، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في حين، اختار المدير الفني لفريق يوفنتوس، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، التشكيلة الأساسية التالية للبيانكونيري، لمواجهة “الروخي بلانكوس”:

23- البولندي فويتسيخ شيسني

2- ماتيا دي تشيليو

12- البرازيلي أليكس ساندرو

3- جورجيو كيلليني

19- ليوناردو بونوتشي

5- البوسيني ميراليم بيانيتش

14- الفرنسي بلاز ماتويدي

30- رودريغو بيتانكور

10- الأرجنتيني باولو ديبالا

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

17- الكرواتي ماريو ماندجوكيتش

المصدر: “twitter/atleti/juventusfc”